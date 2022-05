Sebastián Yatra sufrió intento de extorsión con video íntimo, sin embargo no accedió al chantaje. El cantante confesó que la persona que aparecía en el clip se parecía tanto a él que incluso llegó a dudar.

A principios del mes de mayo, Sebastián Yatra estuvo en medio de la controversia luego de que a través de las redes sociales se difundió un supuesto video íntimo del cantante.

Tras la polémica generada, Sebastián Yatra confesó que nunca se ha grabado en la intimidad sin embargo destacó que esperaba que no hubiera ningún video suyo en la web.

Sebastián Yatra semidesnudo (@sebastianyatra/Instagram)

Sebastián Yatra se burla por supuesto video íntimo

Sebastián Yatra ha alcanzado gran popularidad en la industria musical gracias a temas como ‘Traicionera’, ‘Robarte un beso’ y ‘Tacones Rojos’.

El cantante colombiano siempre se ha mostrado muy cercano con sus seguidores e incluso suele responder a todas las preguntas sobre su vida privada.

A principios del mes de mayo se filtró un supuesto video íntimo de Sebastián Yatra. Aunque muchos seguidores señalaban que no se parecía, otros usuarios destacaron que se trataba del famoso.

El tema causó gran controversia que el propio Sebastián Yatra se burló de la situación y compartió un video con dos amigos en la que hablaba de esta situación.

“Acabo de ver un video porno de un man idéntico a mí, quería contarles” Sebastián Yatra

Sebastián Yatra confiesa que incluso el dudo sobre su supuesto video íntimo

A su llegada a la Ciudad de México, Sebastián Yatra fue cuestionado sobre su supuesto video íntimo. Al escuchar la pregunta el cantante señaló que tiene un gran parecido.

Sebastián Yatra negó que fuera él quien aparece, sin embargo puntualizó que hasta el mismo dudo por la gran similitud.

“Yo no lo vi del todo, ¿tú lo viste? Sí, me parezco un montón, yo hasta lo dudé, pero dije yo no hago esos movimientos así” Sebastián Yatra

En su conversación, Sebastián Yatra confesó que su manager recibió un mensaje en donde estaban tratando de extorsionarlo para que no dieran a conocer el video.

“De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video porno de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata’ o alguna cosa como ‘ya se está regando por ahí te avisamos por aquí pero podemos ayudarte’” Sebastián Yatra

Sebastián Yatra reveló que su manager lo contactó de inmediato para preguntarle si había algo que le quisiera contar o algún video de él rondando por la web. En ese momento se puso a dudar.

“Yo me puse a pensar, poquito, todos dudamos en algún momento” Sebastián Yatra

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Sebastián Yatra señaló que no se ha grabado y que es una persona precavida ya que hay cámaras por todos lados.

“Yo no me he grabado. No soy un tipo precavido, la discreción” Sebastián Yatra

¿Cómo reaccionaron los papás de Sebastián Yatra por su supuesto video íntimo?

Ante la pregunta de que sus seguidores le habían pedido que abriera su OnlyFans luego de la filtración de su supuesto vídeo íntimo, Sebastián Yatra señaló que lo tenía que hacer.

“Tengo que hacer uno” Sebastián Yatra

A pesar de la controversia Sebastián Yatra destacó que no ha hablado con sus papás sobre este video íntimo.

“Yo no sé si mis papás se enteraron, no hable con mis papás del tema, pero espero no tener un video porno por ahí” Sebastián Yatra

Más adelante habló sobre su desnudo para la serie “Érase una vez... pero ya no” y destacó que no tuvo problema con quitarse la ropa para ese proyecto.

Sebastián Yatra dejo en claro que sus papás no tuvieron problemas pues son super relajados con el tema y se encontraban feliz de verlo en la actuación.