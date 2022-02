Kunno desearía que Sebastián Yatra fuera su novio, así lo reveló en entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’. El tiktoker señaló que desearía que los rumores fueran verdad y tuviera una relación con el cantante.

Durante los últimos meses Kunno ha sido vinculado sentimentalmente con Sebastián Yatra, sin embargo el tiktoker reveló que se tratan de suposiciones.

Por segundo año consecutivo Kunno desfilará en la Semana de la moda en Nueva York, pese a las críticas y burlas por su desfile, como la realizada por Laura Bozzo, el tiktoker se encuentra muy feliz de seguir en el mundo de la moda.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Kunno quisiera ser el novio de Sebastián Yatra

Tras anunciar grandes proyectos con Sergio Mayer, Kunno viajó a los Estados Unidos para participar en la Semana de la moda en Nueva York.

En entrevista con el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Kunno habló sobre los rumores que surgieron sobre su supuesto romance con Sebastián Yatra.

“Hace poquito dijeron que Sebastián Yatra y yo éramos novios” Kunno

Kunno señaló que desea que fuera verdad porque él se encuentra enamorado por Sebastián Yatra, pero lamentablemente no es así.

“Ojalá fuera verdad, me encantaría, yo estoy enamorado de él porque es un tipazo, pero no es verdad, no somos novios. Es que yo le digo que es mi chico ideal, la canción ‘chica ideal’. Me abraza y todo” Kunno

Kunno confesó que a él le encantaría que Sebastián Yatra fuera su novio.

“Eso saló por todos lados que éramos novios ¡por favor, que seamos novios!” Kunno

Kunno (@elgordoylaflaca / Instagram )

Kunno revela que le dolieron las críticas que recibió tras su participación en la Semana de la moda en Nueva York

A pesar de que se encuentra muy feliz de regresar a la Semana de la moda en Nueva York, Kunno confesó que en un primer momento le dolieron las críticas por su desfile.

Kunno señaló que para él era un sueño hecho realidad, por lo que al recibir tantas críticas si le afectaron.

“Me doló al momento, era mi sueño más grande. Para mí era un sueño hecho realidad” Kunno

A un año de su desfile, Kunno aseguró que ya aprendió de los errores del pasado y espera en esta ocasión hacerlo mucho mejor.

“Nunca había tenido ningún maestro que me diga cómo hacer las cosas. Decían que no tenía cuello, ya me puse mandíbula, me puse implante de oreja a oreja. No voy a caminar rápido, no me voy a tropezar, tampoco voy a empujar a la diseñadora que dicen que la empujé” Kunno

Sobre los haters, Kunno les pidió que se pueden dedicar a sus cosas para que lo dejen de criticar por todo.

“Gente, por favor, ya pueden volver a trabajar. Quiero salir a caminar al parquecito. Luego no tienen nada que hacer” Kunno

Kunno adelantó que en esta ocasión lo van a ver completamente diferente pues usara ropa masculina.

“Es una versión ropa masculina. Es algo que la gente no está acostumbrada a ver en mí. Nada de cadereo, la verdad es que casi todos mis estilos de uñas me inspiro en Rosalía” Kunno

Sobre la venta de saludos, Kunno señaló que es algo que ya no hace porque la gente lo criticó mucho por estas acciones.

“Eso fue hace mucho tiempo, una oportunidad de trabajo que se me presentó. Después de una campaña de gente, decidí eliminar eso y ahora si me pides un saludo en internet, no pasa nada” Kunno