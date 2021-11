Sebastián Yatra presume lo “más importante” de su vida: Leonardo DiCaprio detrás de él. Luego de que el cantante colombiano se encontrará al actor de Hollywood, no pudo evitar comportarse como todo un fan de la estrella.

Al parecer el cantante colombiano Sebastián Yatra, también es como cualquier mortal el cual admira a una estrella del cine internacional, tras mostrar su emoción al toparse a nada más ni menos que a Leonardo DiCaprio.

Luego de que a través de varias historias por Instagram, Sebastián Yatra compartiera este único momento. En donde al parecer ambos artistas estaban de fiesta en un antro o restaurante.

Y en donde el cantante colombiano no dejo pasar el momento para presumir, pese a mostrarse bastante nervioso.

Sebastián Yatra (Instagram)

Ante esto en una toma de selfie, Sebastián Yatra asegura a sus seguidores “esta es la historia más importante que he hecho” entre un evidente nerviosismo y entusiasmo a la vez.

Asimismo, se le escucha decir “me da mucha pena acercarme, pero tengo a Leonardo atrás mío, le voy hacer zoom” en donde nos deja ver al actor que esta justo a unos cuantos metros a las espaldas del cantante.

En la imagen se puede ver a Leonardo DiCaprio totalmente vestido de negro con una gorra elemento característicos del actor para pasar desapercibido entre la gente, así como con un cubrebocas.

Sebastián Yatra todo un fan de Leonardo DiCaprio

Sebastián Yatra todo un fan de Leonardo DiCaprio. Luego de que el actor compartiera en sus redes sociales este momento, dejó en claro que estaba muy nervioso y contento de habérselo encontrado a la estrella.

Y aunque dijo que le daba mucha pena acercarse, a l parecer no tomo valor para acercarse, ya que no ha compartido algún post posando junto a Leonardo DiCaprio, o alguna anécdota de sí pudo saludarlo o no.

Aunque eso sí, Sebastián Yatra para dejar en claro que sí era el actor de Hollywood, volvió a compartir una historia.