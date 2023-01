Gloria Trevi ya se pronunció sobre las polémicas con las que inició el 2023, sin embargo, su esposo sigue sacando las garras por ella y ahora se fue contra Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado, la periodista de 54 años de edad, se defendió de Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi, pues este la señaló de asegurar que la cantante es culpable de trata de personas.

¿Será que se viene otra demanda? Recordemos que Gloria Trevi de 54 años de edad, está en un pleito legal con Pati Chapoy por “difamación”, pues ha dicho que la cantante sí es culpable de un delito del que jueces la calificaron como absuelta totalmente.

Ana María Alvarado, tanto en Sale el Sol, como en su canal de YouTube, ha retomado la información sobre las nuevas denuncias a Gloria Trevi.

Sin embargo, tal parece que su opinión sobre el comunicado que mandó y el haber difundido la información, la llevaron a entrar en una ‘pelea’ con el esposo de la cantante.

Aunque la mayoría de las ocasiones, Gloria Trevi se mantiene en silencio sobre las señalizaciones que recibe, su esposo Armando Gómez no deja pasar una sola.

Por ello, esta vez se fue contra la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien usó su cuenta de Twitter para negar de lo que se le acusaba, “yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable”.

Ana María Alvarado aseguró que ahora que ha dado información sobre el tema Gloria Trevi, ella nunca ha dicho que la cantante sea culpable.

Asimismo, sostuvo que su deber como periodista es difundir información, misma que ha venido desde El País y la Revista Rolling Stone.

“Y para que quede claro, Armando Gómez, yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo”.

Ana María Alvarado, periodista.