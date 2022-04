La cantante mexicana Sasha Sokol, dedicó una serie de tuits a Luis de Llano, tras haberlo denunciado por abuso sexual.

Hace casi cuatro semanas, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por abuso sexual.

Esto antes de que el productor de Timbiriche afirmara que su relación con Sasha Sokol fue consensuada y consentida por sus padres, razón por la que la cantante volvió a pronunciarse.

Sasha Sokol inició su hilo en Twitter explicando que la actitud de Luis de Llano la llevó a pronunciarse nuevamente al respecto.

“LUIS de YA NO. Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa”

Sasha Sokol