Le preguntan a Jacqueline Andere sobre Sasha Sokol y cree que “está de moda” acordarse de cosas del pasado

Durante una alfombra roja del musical “Te Amo Eres Perfecto, Ahora Cambia” la actriz de 83 años de edad Jacqueline Andere tuvo un encuentro con la prensa.

En este se le preguntó a Jacqueline Andere sobre su cambio de look y la participación de su hija Chantal Andere en el musical.

Y es que ahora se habrían invertido los papales y sería la actriz quien ahora va a la teatro para ver actuar a su hija de 50 años de edad.

Seguido de esto se le custionó sobre la denuncia de Sasha Sokol, puesto que la actriz fue cercana al productor Luis de Llano.

Sin embargo, la actriz dijo no tener una opinión al respecto puesto que no se encontraba siguiendo el tema, el cual además señaló es difícil.

“De lo de Luisito de Llano, como no he seguido el asunto ni nada, pues uno no puede opinar sobre esas cosas, es un tema difícil de opinar”

Jaqueline Andere