La cantante mexicana Sasha Sokol, ofreció sus primeras declaraciones, luego de haber denunciado públicamente al productor Luis de Llano.

Fue durante un encuentro con ‘Ventaneando’, donde Sasha Sokol habló sobre sus acusaciones.

La también actriz, reiteró su denuncia y expresó gratitud a todos aquellos que la han apoyando.

“Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad”, señaló.

Sasha Sokol (Agencia México)

Sin embargo, Sasha Sokol se abstuvo de ofrecer declaraciones, tras ser cuestionada sobre la supuesta depresión de Luis de Llano, quien ha visto mermada su carrera por los señalamientos.

“No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido”, dijo.

Sasha Sokol explicó que no solo le ha enternecido el apoyo del público, también aquellos que no logran asimilar la situación o que la han revictimizado.

“Muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo”, declaró.

“Y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”, agregó la ex integrante de Timbiriche.

Sasha Sokol agradece a Rebecca Jones por emotivo mensaje, tras denuncia a Luis de Llano

Sasha Sokol aprovechó su encuentro con ‘Ventaneando’ para reconocer lo emotivo del reciente comunicado de Rebecca Jones.

Recordemos que la actriz de 64 años, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la reciente acusación de Sasha Sokol a Luis de Llano.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram donde recordó haber presenciado el romance de Sasha Sokol con el productor de Timbiriche.

Rebecca Jones (Instagram/@la_rebeccajones)

“Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación”, compartió.

Pese a su acusación, Sasha Sokol no descartó la posibilidad de acudir a las autoridades y hacer una denuncia oficial sobre lo ocurrido para abrir una carpeta de investigación.

“Estoy analizando todas mis opciones, gracias”, dijo Sasha Sokol para concluir.