Santa Fe Klan, de 22 años de edad, sigue acaparando titulares, esta vez por el robo y la pelea que causaron el cierre temporal de la Arena Ciudad de México, el pasado 15 de noviembre.

Incidentes que fueron causados por dos fans de Santa Fe Klan, quienes en aparente estado de ebriedad iniciaron una pelea durante el show que el rapero ofreció el pasado 12 de noviembre.

Uno de los implicados, quien aseguró ser funcionario de gobierno, acusó a un hombre de robarle su teléfono y una cadena de oro, esto causó una pelea entre ambos.

Autoridades correspondientes iniciaron una carpeta de investigación por los delitos de robo agravado y lesiones dolosas para esclarecer los hechos.

Por lo que se cerró temporalmente el recinto ubicado en Avenida de las Granjas 800, Santa Barbara, en Azcapotzalco, a fin de que se revisarán el contenido de los videos registrados mediante cámaras instaladas en el centro de espectáculos así como las públicas.

Clausuran Arena Ciudad de México por investigación de robo (Especial)

No obstante, aunque algunos empresarios temían verse obligados a cancelar eventos, en cuestión de horas, la Arena Ciudad de México retomó sus actividades pues le retiraron los sellos de seguridad.

Comunicado de la Arena Ciudad de México (Especial)

Santa Fe Klan no sabía del robo ocurrido en Arena Ciudad de México

Sante Fe Klan se encuentra en la mejor etapa de su carrera por lo que ya está pensando en su próxima gira tras su paso por Arena Ciudad de México.

Sin embargo, aunque el robo ocurrido en el recinto de espectáculos acaparó titulares, Santa Fe Klan no se enteró pues puso cara de sorpresa cuando se lo mencionaron en una entrevista.

Santa Fe Klan (@santa_fe_klan_473 / Instagram)

Verás, a su paso por un evento organizado por la revista GQ, a Santa Fe Klan le preguntaron su sentir sobre la pelea de sus fans en Arena Ciudad de México, hecho que terminó en robo, por lo que sorprendido dijo desconocer el hecho:

“No sabía, no manches”, dijo y enseguida lamentó lo ocurrido: “Uno es profesional en lo que le toca y ya, lo demás no está en nuestras manos , ojalá que la gente agarre la onda y no haga eso”.