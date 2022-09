El recién convertido en padre, Santa Fe Klan, se encontraba en las calles de su barrio en Guanajuato, cuando fue detenido mientras se fumaba un ‘gallo’ en la vía pública.

Santa Fe Klan es conocido por su música que ha llegado a nivel internacional, pero esta vez no le tocó la misma suerte, pues los policías le exigían enseñar el contenido de su mochila.

El rapero de 22 años de edad, se encontraba en la calle grabando una historia para Instagram sobre su concierto en la CDMX, cuando fue detenido por los policías.

Pese a que el video está arriba de su red social y se puede ver detalle a detalle, algunos creen que se trata de una actuación, como cuando traía yeso y muletas.

Alrededor de las 10 de la noche, Santa Fe Klan se encontraba por las calles de Guanajuato, se cree que específicamente su colonia Santa Fe, cuando fue detenido por policías.

El rapero señaló “andamos en el barrio” mientras se prendía un cigarro de marihuana, pese a que vio que detrás de él había una patrulla estacionada.

Debido a que el rapero tendrá un concierto en la CDMX el 12 de noviembre, se encontraba subiendo historias a Instagram, hablando del evento que se viene para la capital.

Sin embargo, todo tomó otro sentido cuando sonaron las sirenas de la patrulla y el rapero decidió correr con su cigarro de marihuana en la mano.

Santa Fe Klan en todo momento repetía “solo traigo un gallo jefe”, pues los policías le pedían que abriera su mochila para revisarla y este se negó rotundamente.

“Todo bien jefe, nomás traigo un gallo, no, no mi mochila no la puede revisar, me ando echando un gallo, todo bien, no jefe no me puede revisar”.

Santa Fe Klan, rapero.