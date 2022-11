Desde hace algunos meses Santa Fe Klan ha sido involucrado en problemas con las autoridades, pero por fin aclara si lo detuvieron o no.

El rapero de 22 años de edad, presuntamente fue detenido en calles de Guanajuato, mientras fumaba mariguana.

Los hechos se registraron a inicios de septiembre, pues compartió un video donde caminaba fumando, cuando policías se le acercaron y supuestamente lo detuvieron.

El primo de Santa Fe Klan confirmó que la detención había sido cierto, incluso días después se fue a Manzanillo, a pasar unas vacaciones.

Fue ahí donde de nuevo lo volvieron a detener, presuntamente por disparar al aire, pero se confirmó que fueron sus guardaespaldas los detenidos.

Santa Fe Klan (YouTube / Chisme No Like)

Durante una conferencia de prensa, Ángel Quezada, nombre del cantante, negó que haya tenido problemas con las autoridades, incluso dijo que los policías eran sus amigos.

“No todo bien, lo polis son mis compas, neta, somos amigos. Les dije: ‘oigan necesito darle promoción a un evento, me voy a echar un gallo y me echo a correr’ y como yo sé que la gente es bien chismosa”

Al parecer la supuesta detención de Santa Fe Klan por fumar mariguana en vía pública, fue parte de un plan para promocionar su concierto en la Ciudad de México, el próximo 12 de noviembre.

“Les nombre la fecha de mi concierto el 12 de noviembre y ya sabía que iban hablar, pero somos compas. Ellos no cuidan ahí en el estudio, todo bien, no tengo problemas, ellos saben que hacemos música”

El rapero asegura que los policías de Guanajuato lo conocen, lo cuidan y son amigos: “Al contrario, nos han ayudado para varios videos y todo bien, no pasa nada”.

Fue cuestionado sobre qué pensaba de las críticas en su contra por fumar mariguana en la calle y el aseguró que no le gusta ver chismes, pues se enfoca en otras actividades como escribir.

“Sí me llego a enterar de lo que dice la gente en internet, pero no me causa nada, ni coraje, ni me hace hablar, la gente puede hablar lo que quiera, la gente es libre de decir o criticar”

