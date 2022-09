Santa Fe Klan habría tenido un segundo encuentro con las autoridades, pero ahora por una situación relacionada con armas de fuego. Trascendió que había sido detenido, pero esto es lo que dice el vocero de seguridad de Colima.

Los hechos se habría registrado en una zona exclusiva de Manzanillo, Colima, donde una persona habría reportado detonaciones de arma de fuego.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, hallaron casquillos percutidos y a Santa Fe Klan junto a varios de sus acompañantes, entre ellos su novia Maya Nazor.

La influencer realizó una transmisión en vivo, donde acusaba a los policías de abuso de autoridad y aseguraba que la habían atacado.

Se dijo que Angel Quezada, de 22 años, había sido detenido por portar armas de forma ilegal.

Santa Fe Klan, rapero. (@santa_fe_klan_473)

¿Santa Fe Klan está detenido? Esto es todo lo que sabe de sus problemas con la ley

Hace unos días detuvieron al rapero por fumar marihuana en calles de Guanajuato, pero no pasó a mayores.

Ahora trascendió la noticia de que Santa Fe Klan había sido detenido por segunda ocasión, pero ahora por detonar un arma de fuego.

Según información de medios locales y autoridades de Colima, el rapero no está detenido, pero sí trasladaron a la Fiscalía a dos personas que acompañaban al cantante, se especula que sus guardaespaldas, según información de De Primera Mano.

El vocero de seguridad de Colima, Adrián Joya, informó que el suceso relacionado con Santa Fe Klan, sí dejó detenidos, pero él no estaba en custodia de las autoridades.

Sante Fe Klan, rapero. (@santa_fe_klan_473)

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 10 de la noche, afuera de un bar de Manzanillo llamado ‘Casa luna’, donde se escucharon ocho detonaciones de arma de fuego.

Durante la estancia de Santa Fe Klan en el bar, se escucharon disparos, alguien alertó a las autoridades y policías acudieron al lugar.

Se sabe que no hallaron armas de fuego en el lugar, pero hubo faltas administrativas porque hubo resistencia por parte de los detenidos y fueron acusados de alterar el orden público.

Esto dice Santa Fe Klan de sus supuesta detención

Santa Fe Klan no fue detenido y él ya se pronunció por lo ocurrido en redes sociales, donde compartió una historias.

“Qué buena grabación la de ayer. No hablen si no saben. Estamos más bien que raza, no se preocupen” colocó en su historia de Instagram el rapero.

Por otro lado, Maya Nazor ya no ha tocado el tema y solo compartió una publicación sobre la nueva canción de Santa Fe Klan.