Sandra Itzel asegura que está en el mejor momento de su vida tras iniciar su divorcio de Adrián Di Monte y su separación es lo mejor que le ha pasado.

En septiembre de 2023, Sandra Itzel -de 30 años de edad- denunció en redes sociales a su ex esposo Adrián Di Monte, a quien acusó de maltratarla verbalmente y serle infiel.

Adrián Di Monte -de 33 años de edad- y Sandra Itzel anunciaron su separación en 2021, pero hasta el 2023 decidieron divorciarse legalmente.

Tras varios años separados, Sandra Itzel inició los trámites de divorcio para separarse legalmente de Adrián Di Monte.

Sandra Itzel contó a De Primera Mano que actualmente se encuentra en la mejor etapa de su vida y está feliz.

“Emocionalmente me siento muy feliz, muy tranquila, me siento en paz. Cuando uno hace las cosas con amor y el no querer dañar a nadie, uno no tiene por qué vivir con miedo o remordimientos”

Sandra Itzel