Sandra Itzel no puede olvidarse de su horrible matrimonio con Adrián Di Monte y así lo recuerda durante su participación en MasterChef Celebrity 2024.

Este domingo 17 de marzo se estrenó MasterChef Celebrity 2024 con gran expectación por conocer cómo cocinan las nuevas celebridades que participan en este reality.

Desde el principio las celebridades demostraron que llegan a MasterChef Celebrity 2024 para demostrar sus habilidades en la cocina.

Sin embargo, no todos tuvieron un buen inicio ya que recordaron momentos muy dolorosos de su vida.

Así le pasó a Sandra Itzel Estrada Olvera -de 30 años de edad-, quien al llegar a la cocina más famosa de México no pudo evitar recordar el horrible matrimonio que tuvo con Adrián Di Monte, de 33 años de edad.

Así recordó Sandra Itzel su horrible matrimonio con Adrián Di Monte

Sandra Itzel llegó muy emocionada a MasterChef Celebrity 2024 para demostrar su talento en la cocina.

Pero desde el primer momento vivió un momento complicado al recordar su horrible matrimonio con Adrián Di Monte.

Y es que Claudia Lizaldi -de 45 años de edad- le cuestionó a Sandra Itzel si le gustaba cocinar.

En ese momento, Sandra Itzel recordó que por diez años fue ama de casa.

“Me encanta cocinar, fui ama de casa durante diez años” Sandra Itzel

Sandra Itzel recordó que tuvo una mala pareja que la sacó de su hogar.

“Cuando te toca una mala pareja, él que era mi marido me saca de nuestro hogar” Sandra Itzel

En ese momento, Sandra Itzel señaló que la cocina la empezó a relacionar con el rechazó, porque no importaba lo que hiciera, no era suficiente.

“Yo a la cocina la empecé a relacionar un poco como rechazó, no importaba lo mucho que me esforzará o el amor que le pusiera a mi hogar nunca iba a ser suficiente” Sandra Itzel

Sandra Itzel destacó que nunca se le agradeció por el trabajo que hacía en su hogar.

“El trabajo de ama de casa es un trabajo muy sacrificado y que en lo personal a mí nunca se me agradeció” Sandra Itzel

Para Sandra Itzel su llegada a MasterChef Celebrity 2024 es para demostrarles a las mujeres que se puede salir adelante pese a las heridas que se tenga.

“Quiero demostrarles a las mujeres que siempre hay una segunda oportunidad, que no tengan miedo a volar, que se vuelvan a coser sus alas y que vuelen alto como mariposas” Sandra Itzel

¿Qué pasó entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte y por qué la cantante lo recuerda como un horrible matrimonio?

Sandra Itzel y Adrián Di Monte se conocieron en un casting y posteriormente grabaron juntos la telenovela Rosario en el 2013.

Después la pareja se comprometió en Paris y posteriormente se casaron, aunque la actriz y cantante reveló que no tuvo la boda que soñó.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte mostraban ser una pareja muy feliz, sin embargo la pareja anunció su divorcio en 2021.

A finales de 2023, Sandra Itzel denunció en redes sociales que vivió un calvario en sus 10 años de relación con Adrián Di Monte.

Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte por violencia psicológica y verbal, incluso señaló que tras el horrible matrimonio que vivió quiere crear una fundación que asesore a mujeres víctimas de violencia.

Por su parte Adrián Di Monte se ha defendido asegurando que jamás violentó a Sandra Itzel, pese a que ella mostró capturas de pantalla de una pelea entre ambos donde él la agrede.

Adrián Di Monte si reconoció que ya no era feliz de Sandra Itzel, pero se quedó a su lado porque no tenía el valor de aceptar que ya no funcionaban juntos.

En una entrevista con Venga la Alegría, Adrián Di Monte reconoció que fue infiel y que hubo toxicidad en su relación con Sandra Itzel.