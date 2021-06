Samo explota contra reporteros tras cuestionamientos sobre una supuesta transexualidad

Se realizó una conferencia de prensa para promocionar el espectáculo ‘ Sie7e ’, una obra que habla sobre los siete pecados capitales.

Durante la conferencia de prensa, Samo explotó contra los reporteros al ser cuestionado sobre una supuesta transexualidad.

Samo es parte del espectáculo ‘Sie7e’. Para su personaje el cantante aparece con maquillaje y utiliza unos tacones.

Las imágenes que se han difundido en redes sociales de su personaje han creado rumores sobre su sexualidad, ya que aparece bailando junto con varios hombres.

Durante la presentación del espectáculo, Samo fue cuestionado sobre una supuesta transexualidad y si podría llevar su personaje a su vida diaria “como en el caso de Felicia Garza”.

Esta pregunta molestó a Samo quien no ocultó su inconformidad y cuestionó el timo de pregunta que le estaban realizando.

“Ya no entendí si es pregunta o quién ha dicho eso. Deja de estar inventando cosas. A ver un momento, el que esté haciendo un personaje… (es un personaje) nada más, ¿pero eso qué? Deja de estar inventando cosas. Lo que ves a un Samo feliz, aplaude y punto”

Ante la insistencia de los reporteros, Samo destacó que no le molestan las críticas ya que él se concentra en ser feliz.

“Quien compare, quien haga la comparación con quien quiera, que lo resuelva, yo aquí estoy, estoy divino, feliz y punto. A mí no me molesta, estoy más allá del bien y del mal…lo que digan… yo creo que la vida es un cheque en blanco y quien lo gaste investigando la vida de los demás, lo está perdiendo, lo está desgastando. A mí me gusta disfrutar de la vida, es mi cheque en blanco ¿y sabes en qué lo gasto? En ser feliz”

Samo