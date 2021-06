Sergio Mayer explota por pregunta sobre si le hará una grosería a Alejandra Guzmán al invitar a Frida Sofía

En el programa ‘Con Permiso’ se reveló que Alejandra Guzmán se había negado a trabajar en la producción de ‘ Sie7e ’, ya que uno de los productores es Sergio Mayer.

Según la versión Alejandra Guzmán se encontraba molesta con Sergio Mayer por haber mostrado su apoyo a Frida Sofía.

En entrevista con varios medios Sergio Mayer desmintió la noticia, pero no dudo en mostrar su molestia al ser cuestionado sobre si invitar a Frida Sofía sería una grosería para Alejandra Guzmán.

Sergio Mayer fue cuestionado sobre su nuevo espectáculo ‘Sie7e’. Una producción llena de erotismo, sensualidad y acrobacias.

Uno de los señalamientos a Sergio Mayer fue si Alejandra Guzmán se había enojado con él por haber apoyado a Frida Sofía.

Sergio Mayer confirmó que si invitó a Alejandra Guzmán a participar en su espectáculo ‘Sie7e’, pero al final no pudo aceptar ya que se encuentra en Europa grabando su nuevo disco.

En el video compartido por ‘Venga la Alegría’, Sergio Mayer señaló que mantiene una gran relación con Alejandra Guzmán por lo que no duda que se pueda incorporar en algún momento.

Sergio Mayer defendió que Alejandra Guzmán jamás sería grosera con ningún productor que le ofrece un trabajo.

“Jamás faltaría el respeto a ningún productor, el que te inviten a trabajar y te den la oportunidad de trabajar y estar en un escenario ¿cómo por qué crees tú?, nada más piénsalo, ¿cómo por qué crees tú que Alejandra Guzmán respondería mentándome la madre? En el peor de los casos te diría ‘oye, gracias, te agradezco, pero no puedo’”

En el video también confirmó que se comunicó con Alejandra Guzmán y se moría de risa por los rumores que surgieron.

Sergio Mayer no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre si le haría una grosería a Alejandra Guzmán.

Visiblemente molesto Sergio Mayer cuestionó al reportero por qué sería una grosería si le da trabajo a la hija de Alejandra Guzmán.

“¿Por qué va a ser grosería si invito a Frida?, o sea, ¿si yo invito a trabajar a su hija es una grosería para Alejandra?, es que a ver… uno: Alejandra no está en el show, y dos: aunque no se lleven, ¿tú crees que Alejandra se ofendería porque le den trabajo a su hija?, ¿de verdad eso pasa por sus mentes?, neta, es que piénsenlo, no tiene nada que ver, ¿tú crees que Alejandra se sentiría ofendida porque alguien le ofrezca trabajo a su hija?, ¿de verdad esa es tu pregunta?”

Sergio Mayer