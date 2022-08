Salvador Zerboni quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos, pero él dice que es un ‘campeón sin corona’ y asegura que dentro del reality conquistó varios de sus ‘demonios’.

El actor e Ivonne Montero, quien tiene 48 años de edad, fueron los finalistas del reality de Telemundo, pero cuando Ivonne, Salvador Zerboni no pudo evitar mostrar una semblante de molestia y decepción.

Asegura que él no actuó en La Casa de los Famosos y es una persona sensible que supo controlarse ante varias situaciones desagradables.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el actor de 43 años, expresó que está muy contento de haber participado en este programa.

“Estoy muy contento, muy madrea...estoy muy cansado, en casa, feliz, pero bien, un campeón sin corona, así que muy contento y realizado” contó el actor.

Habló del beso que le dio Osvaldo Ríos de 61 años, y explicó que tuvo que contenerse, pues en su contrató se especificó que no podía golpear a sus compañeros.

“No te puedo mentir, me la pasé muy mal con la estupidez que hizo este señor” dijo el actor sobre su convivencia con Osvaldo Ríos.

Mencionó que la verdadera lucha no fue contra los otros famosos, si no con él: “Me dediqué a tener retos como soportar al personaje más complicado como fue Laura Bozzo (de 69 años), fue un éxito rotundo, cargarla como si fuera mi cruz”.

El actor explicó que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en La Casa de los famosos y menos de enojarse por no ganar.

“Yo no me arrepiento absolutamente de nada, cómo me voy arrepentir de enojarme de no ganar después de estar 100 días encerrado, por su puesto que uno se enoja, son sentimientos reales, no tienen nada de malo. Tampoco la iba a sacar en hombros”

Salvador Zerboni