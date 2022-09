A más de un mes de haber concluido la segunda temporada de La casa de los Famosos, continúan hablando de la actitud de Salvador Zerboni, a quien también quieren verlo desnudo y semidesnudo en OnlyFans.

Por lo que en un nuevo encuentro con la prensa, Salvador Zerboni, de 43 años de edad, aceptó que sí le molestó la victoria de Ivonne Montero, de 48 años de edad.

“Es una competencia, no es competencia de género, aquí se permite todo, molestarse, es un reality show”, recordó Salvador Zerboni a sus entrevistadores, a quienes aseguró que es normal estar molesto consigo tras una derrota.

“Es normal que estuviera molesto, decepcionado de mí mismo, de no haber logrado mi objetivo principal que era ganar”, subrayo el villano de telenovelas.

Recordemos que Ivonne Montero se coronó ganadora de La Casa de los Famosos 2, llevándose un premio de 200 mil dólares (cuatro millones de pesos mexicanos), dinero que será destinado para la salud de su hija.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni

¿Salvador Zerboni abrirá su OnlyFans?

Por otro lado, mientras estuvo encerrado en la famosa casa, Salvador Zerboni sumó seguidores al dejarse ver constantemente sin camisa y en diminutos shorts por lo que no falta quién desee que abra su cuenta de OnlyFans.

Salvador Zerboni (@zalvadorzerboni / Instagram)

Al respecto, el actor mexicano que forma parte de elenco de La Reina del Sur 3, asegura que de momento no abrirá su OnlyFans porque antes debe bajar la panza.

“No, ahorita no, menos con la panza que traigo, me costará trabajo regresar”, dijo y aunque le aseguraron que la plataforma es lo de hoy y que se gana bien, éste no cambió de opinión.

Incluso se dijo impresionado al enterarse que Sugey Ábrego, de 43 años de edad, vende sus bragas usadas para generar ingresos.

“¿No estará ahí medio...? No ma..¿quién va a querer ese tipo de cosas? ¡Guácala!”, citó sin poder contener una carcajada y asegurar que nunca se le habría ocurrido poner a la venta sus boxer ya usados.

No obstante, no lo hará, no venderá ni sus prendas intimas y tampoco abrirá -por el momento- su cuenta OnlyFans.