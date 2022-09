Ivonne Montero aseguró hace unos meses que Salvador Zerboni había usado la salud de su hija para buscar fama, ahora el actor le responde y la desmiente.

Salvador Zerboni de 43 años, estuvo en La Casa de los Famosos con Ivonne Montero de 48 años.

El actor mencionó en el programa de Telemundo, que él había colaborado económicamente para una de las cirugías de Antonella, de 9 años, hija de Ivonne Montero.

Cuando terminó el reality, Ivonne Montero desmintió que Salvador Zerboni la haya ayudado con su hija.

“Yo descubrí que el había planeado llegar con una reportera al hospital aquella noche (...) Zerboni no me invitó ni un café, él fue a tomarse su foto, después me enteré que estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía” dijo Ivonne Montero.

La actriz del ‘Tigre de Santa Julia’ dijo que no podía creer que Salvador Zerboni fuera tan ‘fantoche’.

Salvador Zerboni le responde a Ivonne Montero y asegura que él no necesitaba fama

El actor fue cuestionado sobre las palabras de Ivonne Montero y aseguró que el no necesitaba fama, pues en la época que andaba con la actriz, él había aparecido en ‘La reina del sur’.

“Todo es muy subjetivo yo acababa de hacer ‘La reina del Sur’, tú crees que yo voy a necesitar llamarle a alguien de la prensa, la verdad me seguían a todos lados” dijo el actor.

Ivonne Montero dijo que Salvador Zerboni no le invitaba ni un café y el contestó con humor que puro ‘champagne’.

Reiteró que su actitud al enterarse de que la actriz era la ganadora de La Casa de los Famosos fue normal, pues se trataba de una competencia y él acababa de perder.

Salvador Zerboni e Ivonne Montero en la final de La Casa de los Famosos 2 (Tomada de video)

“Yo lo que quería era ser yo y no iba mentirle ni a ustedes, ni al público. Es normal que estuviera molesto y decepcionado de mi mismo al no haber logrado mi objetivo principal que era ganar” Salvador Zerboni

Por otro lado, fue cuestionado sobre qué opinaba de que ahora los medios de comunicación no pueden nombrar el nombre de una de sus exnovias.

“Somos una imagen que no podemos que no podemos decir que no puedes tomar una foto, porque es parte del trabajo de todos, creo que es un vaivén de emociones (...) ya que se calme y tranquilice” mencionó Salvador Zerboni.

Salvador Zerboni quedó en segundo lugar de La Casa de los Famosos, pero él asegura que él fue el verdadero ganador.