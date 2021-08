Sabine Moussier olvida sus problemas con Paty Navidad y le desea pronta recuperación

Hace algunos meses Sabine Moussier y Paty Navidad se vieron envuelta en la polémica porque supuestamente compartían el mismo galán, sin embargo ellas no sabían.

Luego de que se dio a conocer el contagio de Paty Navidad, Sabine Moussier decidió dejar sus diferencias en el pasado con la actriz y le deseo una pronta recuperación.

Tras varios rumores sobre el estado de salud de Paty Navidad, se reveló que se encontraba hospitalizada pero no está intubada por Covid-19.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Sabine Moussier fue cuestionada sobre el contagio de Paty Navidad, luego de que se conoció la rivalidad entre ambas.

Dejando a un lado sus diferencias con Paty Navidad, Sabine Moussier señaló que la noticia de su contagió fue muy impactante.

Sabine Moussier aprovechó las cámaras para desearle una pronta recuperación a Paty Navidad y a todas las personas que se encuentran enfermos de Covid-19.

“Yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella, pedirle que esté bien, pedir por su sanación, la de ella y la de toda la gente que se encuentra en una situación tan difícil como la de todos los que están enfermos y están contagiados y están de gravedad, y si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite”

Al ser cuestionada sobre las declaraciones que ha realizado Paty Navidad en contra del Covid-19, Sabine Moussier señaló que de ese tema que pueda opinar y destacó que nadie se merece pasar por una situación similar.

“Yo no puedo decir absolutamente nada, yo no vivo al lado de nadie, mas que de mis hijos y de mi familia, de la demás gente yo no puedo opinar, lo único que puedo decir de verdad, y de corazón, y les pido que sí se respete lo que estoy diciendo, nadie, absolutamente nadie, merece pasar por una situación así”

Sabine Moussier