Sabine Moussier molesta porque su cuenta de TikTok fue bloqueada por supuestamente compartir contenido sexual y desnudez. La actriz confesó que se encuentra enojada pues no publicaba ese tipo de contenido.

En entrevista con el programa Hoy, Sabine Moussier reveló que su cuenta de TikTok no se encontraba disponible por supuestamente publicar contenido inapropiado.

Al igual que algunas celebridades como Pepe Aguilar, Sabine Moussier decidió abrir su cuenta de TikTok para estar más cerca de sus seguidores.

Sabine Moussier se ha consolidado en el mundo de la actuación gracias a su participación como villana en diversas producciones de novelas.

Sin embargo, Sabine Moussier no solo ha logrado destacar por sus actuaciones, ya que además ha logrado posicionarse como una de las celebridades con mejor figura en el medio del espectáculo en México.

Con el objetivo de estar más cerca de sus seguidores, Sabine Moussier incursionó con gran éxito en TikTok, sin embargo su cuenta fue bloqueada.

En entrevista con el programa Hoy, Sabine Moussier se mostró muy molesta luego de que la plataforma bloqueó su cuenta por supuestamente compartir contenido sexual.

Sabine Moussier explicó que le llegó un mensaje en el que le avisaban que había incumplido las normas de TikTok al promover la desnudez.

Durante su conversación, Sabine Moussier mostró su molestia pues destacó que hay videos de personas que salen mostrando sus pompis y bubis y no pasa nada.

“Entonces me enoje, cuando todo el mundo sale haciendo unos movimientos impresionantes, con las pompis y las bubis al aire y el mío no enseñaba nada”

A pesar de que es considerada como unas celebridades más guapas del medio del espectáculo, Sabine Moussier reconoció que tiene gran inseguridad por mostrarlo.

Sabine Moussier destacó que compartir una fotografía en la que aparece en bikini, le costó mucho trabajo.

“Me costó muchísimo trabajo poder hacer eso, pero no podemos estar siempre usando máscaras y maquillaje y todo”

Durante su conversación, Sabine Moussier destacó que para ella era muy complicado incluso usar un traje de baño en la playa.

Sin embargo es algo que ha tenido que aprender a manejar, por lo que decidió hacer ejercicio para poder mostrarse al natural con sus seguidores sin importar lo que le pudieran decir.

“Siempre trato de taparme y si voy a la playa me da pena, es está inseguridad tan grande, muy fuerte para mí. Entonces dije no me importa, voy a empezar a hacer ejercicio”

