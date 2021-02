A través de su cuenta de Instagram, Curvy Zelma denunció que TikTok censuro su foto en ropa deportiva y acusa “gordofobia”.

Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, utilizó su cuenta de Instagram para acusar a TikTok de “gordofobia”. De acuerdo con la famosa la plataforma censuró una fotografía suya por que no cumple con los estereotipos de belleza.

La ex participante de Survivor México denunció que la plataforma de videos cortos rechazar los contenidos donde se muestra cuerpos voluptuosos.

¿Por qué Curvy Zelma acusa a TikTok de “gordofobia”?

La polémica comenzó cuando Curvy Zelma compartió una fotografía en la que aparece con ropa deportiva y muestra una postura de yoga. La famosa denunció que recibió una notificación de que el contenido había sido censurado por “violar las medidas de desnudez”.

“TikTok me borró esta imagen que publiqué hace rato porque desnudez y no sé qué. ¿Es neta? ¿Y las personas que andan en verdad desnudos?” Curvy Zelma

Esta acción molestó a la famosa pues señaló que se trata de “gordofobia”, pues hay un rechazo a los cuerpos voluptuosos.

“Me parece que TikTok acabas de hacer algo horrible, es gordofobia y te voy a explicar por qué” Curvy Zelma

Curvy Zelma puntualizó que TikTok con este tipo de acciones solo demuestra su rechazo a los cuerpos que no cumplen con lo que se llama “estándares de belleza”.

“De entrada en mi fotografía yo estoy en ropa deportiva, son unos shorts y es un top de ejercicio, no estoy ni incitando a la sexualidad con alguien ni mucho menos, lo que pasa es que ver un cuerpo grandote, un cuerpo curvy es tosco, es demasiado y dicen ‘no, no, no, cómo va a subir eso’” Curvy Zelma

En su video, la famosa puntualizó que este tipo censura no se aplica para personas delgadas.

“Por qué no censuran otras cuentas de chavas delgadas, ojo no tengo nada en contra de las personas delgadas, pero también salen en short y top de ejercicio y quizá haciendo algo sexual. Piénsenlo, es gordofobia” Curvy Zelma

Curvy Zelma puntualizó que alza la voz por otras personas que son censuradas

Curvy Zelma se mostró muy molesta ya que hay varias personas que siguen esta red social y que siguen lo que aparece ahí.

“No me voy a dejar de este tipo de situaciones, no sólo por mí, por las mujeres y hombres que se suicidan a diario por este tipo de actos y porque es una red social que ojo, está a la mano de muchos niños chiquitos. Tengamos cuidado, qué apoyamos y qué no” Curvy Zelma

En este sentido detalló que todas las personas tienen derecho a ser libres y mostrarse como son.

“Incoherencia diría yo y gordofóbia. Todos los cuerpos tenemos derecho de mostrarnos libres y cómo nos guste, todos somos valiosos. Diario miles de personas se suicidan por actos gordofóbicos como esto y lo peor muchos jóvenes sufriendo por encajar y de maneras no sanas para de esa forma si ser socialmente aprobados. Qué triste Tiktok” Curvy Zelma

En su video Curvy Zelma destacó que ese tipo de comentarios no le molestan ya que sabe quién es, pero puntualizó que hay cientos de personas que se suicidan por esta clase de comentarios.