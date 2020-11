Lucero explota en redes al ver que TikTok le censuró un video

Lucero cuenta con más de 350 mil seguidores en TikTok.

Durante la cuarentena por coronavirus, al igual que muchos artistas, Lucero ha intentado mantenerse cercana a sus fans y encontró la forma, por supuesto, mediante las redes sociales.

Lucero es una de las famosas mexicanas que con la ayuda de TikTok se ha colocado en el gusto de los jóvenes, gracias a su energía y gran sentido del humor. La cantante suele alimentar su red constantemente, sin embargo hace unas horas se notó molesta al saber que le habían censurado un video.

En el clip, Lucero de 51 años aparece tomando en su mano un jabón y luego lo pone entre sus labios para hacer burbujas de jabón desde su boca. El video se ve hermoso, sin embargo TikTok lo desapareció en cuestión de horas.

Quizá se debe a que la artista ingiere algo indebido, y esto podría ocasionar que algunos de sus fans quieran imitarla y esto les provoque reacciones alérgicas, pues se sabe que TikTok es una red para imitar videos y este, en su caso podría atentar contra la salud de los usuarios.

Lucero decidió llevar su video a Twitter para preguntar a sus seguidores ¿Porque le había borrado su video?, si según ella no estaba haciendo nada malo.

"No entendí porqué me censuraron o bajaron este de TikTok! 😳🤷🏼‍♀️ Alguien sabe? A ustedes, qué les parece el videito, es simpático o no?"

Cabe señalar que la actriz y cantante también creó su canal de YouTube “Lucero mucho que contar” donde comparte algunas de sus experiencias en grabaciones de telenovelas así como invita a sus fans a realizarle preguntas que promete responder.