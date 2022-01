Rossana Nájera no cree que su ex Cuauhtémoc Blanco se encuentre vinculado con el narco, pues destacó que no tendría la necesidad de estar relacionado en “algo que no se debe”.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundió una fotografía en la que aparece junto a personas vinculadas con el narcotráfico.

Tras la polémica generada, Rossana Nájera salió en defensa en su ex Cuauhtémoc Blanco y señaló que el exfutbolista ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos con presuntos miembros del narcotráfico/Sol de Cuernavaca

Rossana Nájera asegura que Cuauhtémoc Blanco es un hombre íntegro

Desde principios de este año, Cuauhtémoc Blanco se ha visto en medio de la controversia luego de que se difundió una fotografía en la que aparece con personas vinculadas con el narcotráfico.

El gobernador del estado de Morelos se defendió asegurando que no pacta con delincuentes y que esa fotografía surgió porque nunca se ha negado a las peticiones de sus seguidores.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes... esta fotografía la tomo como una de las que me he tomado y me voy a seguir tomando fotos” Cuauhtémoc Blanco

En video compartido por Edén Dorantes, Rossana Nájera salió en defensa de su ex Cuauhtémoc Blanco y aseguró que no cree que el exfutbolista se encuentre vinculado con el narcotráfico.

Rossana Nájera se mostró sorprendida y señaló que nunca han dejado tranquilo a Cuauhtémoc Blanco y siempre lo han vinculado en diferentes polémicas.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Rossana Nájera puntualizó que solo podría decir cosas buenas de su expareja Cuauhtémoc Blanco e incluso señaló que es un hombre íntegro.

“De qué, nunca lo han dejado. Yo solamente tengo cosas bonitas que decir de él y la verdad es que creo que es un hombre íntegro y no lo creo” Rossana Nájera

Rossana Nájera señala que Cuauhtémoc Blanco no tiene necesidad de vincularse con personas del narco

Rossana Nájera destacó que aunque no podría ir más allá, ella no cree en todo lo que se está diciendo de Cuauhtémoc Blanco.

“No me puedo meter más allá, pero no creo en lo más mínimo lo que están diciendo” Rossana Nájera

Al ser cuestionada si en algún momento llegó a ver algo cuando era pareja de Cuauhtémoc Blanco, Rossana Nájera puntualizó que no.

Rossana Nájera señaló que Cuauhtémoc Blanco ha trabajado toda su vida por lo que ahora no tendría ninguna necesidad de vincularse con personas relacionadas con el narcotráfico.

“Hay claro que no. Es alguien que ha trabajado toda su vida, para tener lo que tiene no creo que tenga ninguna necesidad de involucrarse en algo que no se debe” Rossana Nájera

En el video Rossana Nájera argumentó que las acusaciones en contra de Cuauhtémoc Blanco están fuera de lugar, pero desgraciadamente así es la política.

“No pides profesión para tomarte una foto y menos él, que toda la gente se le acerca. La verdad es que me parece muy fuera de lugar lo que están diciendo, pero creo que así es la política desgraciadamente” Rossana Nájera

Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera tuvieron una relación que duró alrededor de tres años e incluso habían programado su boda para 2010.

Sin embargo, la veracruzana sorprendió al dar el anuncio de su ruptura. Aunque no se reveló los detalles de su ruptura se reveló que el futbolista le había sido infiel a la actriz.