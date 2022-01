El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aclaró la polémica sobre el surgimiento de una fotografía publicada en un diario de circulación nacional en horas recientes.

El mandatario estatal dijo que su gobierno no pacta con delincuentes y que nunca ha cuestionado a qué se dedican quiénes se acercan a pedirle una fotografía.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes... esta fotografía la tomo como una de las que me he tomado y me voy a seguir tomando fotos”

Cuauhtémoc Blanco. Gobernador Morelos