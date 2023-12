Se cancela el episodio de las Envinadas con El Temach luego de las críticas que recibieron por invitar a un hombre tachado en las redes sociales como “misógino”; pero él acusa de censura.

Las conductoras del programa de Youtube Envinadas recibieron duras críticas luego de que se dio a conocer que en su nuevo capitulo estaría de invitado El Temach.

A través de las redes sociales, El Temach -de edad desconocida- ha sido acusado de misoginia por lo que muchos criticaron que fuera un espacio que se encuentra dedicado especialmente para las mujeres.

Tras las críticas que recibieron, El Temach -cuyo nombre real es Luis Castilleja- reveló que se había cancelado su programa con las Envinadas.

A través de un video, El Temach acusó de censura y aseguró que no va a permitir que se le difame e invitó a las personas que tengan alguna prueba en su contra acudan a las autoridades.

El programa de Youtube las Envinadas ha ganado gran popularidad gracias a los divertidos comentarios que realizan sus conductoras:

En cada episodio, Las Envinadas hablan sobre un tema y cuentan sus divertidas o terroríficas experiencias con la idea de ayudar a sus seguidores.

Sin embargo, en esta ocasión las conductoras recibieron un sinfín de críticas luego de que se anunció que el invitado de esta semana sería El Temach.

El estreno del capítulo con El Temach sería este miércoles 6 de diciembre en punto de las 9:00pm, sin embargo se dio a conocer que se había cancelado.

A través de su cuenta de Instagram, El Temach lamentó que se haya tomado la decisión de cancelar su programa, luego de la polémica que se generó.

El Temach señaló que la difamación y el prejuicio fueron más fuertes que la libertad de expresión, pero señaló que seguiría trabajando para generar una sociedad mejor.

Cabe recordar que Las Envinadas recibieron críticas ya que El Temach ha sido acusado de machista y misógino por el contenido que realiza en las redes sociales.

Por lo que usuarios criticaron que un programa que ha servido para denunciar el machismo y violencia de género tenga de invitado a una persona que ha sido tachado de misógino.

En su publicación, El Temach prometió hablar más sobre el tema en su canal de Youtube.

Tras la presión ejercidas a Las Envinadas, se decidió cancelar el programa con El Temach.

En su programa “Modo guerra”, El Temach acusó que sufrió censura luego de que se prefirió cancelar su participación con Las Envinadas.

En su video, El Temach señaló que el terrorismo en las redes le había ganado a la libertad de expresión.

El Temach lamentó que se haya cancelado su participación en Las Envinadas pues consideró que se hablaron de temas muy importantes para las mujeres.

En su mensaje, El Temach puntualizó que es muy importante el dialogo y lamentó que no se permita una nueva línea con la que busca promover relaciones mas sanas.

“Las nuevas ideologías no creen en la libertad de credo femenino y la capacidad de ellas para discernir qué información escuchan. Buscan cerrar toda posibilidad al diálogo antes de que siquiera exista. Conscientes de lo arcaico de su propuesta decidieron no permitir una nueva línea de pensamiento que fomenta el diálogo, el amor propio y la reciprocidad en las relaciones”

En su video, El Temach aseguró que ya no va a permitir la difamación e invitó a las personas que tienen pruebas en su contra acudir con las autoridades.

“Al no existir un argumento claro del por qué no debo ser escuchado recurrieron a la intimidación, difamación y ataques personales… la difamación es algo que ya no estoy dispuesto a permitir”

El Temach