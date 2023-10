Un misógino José Manuel Figueroa llama “empastillada” a Alicia Machado por revelar que sufrió violencia en su noviazgo.

En septiembre, Alicia Machado hizo fuertes declaraciones sobre José Manuel Figueroa en el reality “Secretos de las Indomables”.

Alicia Machado -de 46 años de edad- reveló que había sido pareja de José Manuel Figueroa y lo tachó de drogadicto y violento.

La exMiss Universo aseguró que José Manuel Figueroa la golpeó, incluso lo acusó de amenazarla de muerte.

Tras ser expuesto por Alicia Machado, José Manuel Figueroa -de 48 años de edad- se defendió y aseguró que la modelo era quien lo había agredido.

El cantante mencionó que pensaba proceder legalmente contra Alicia Machado y exhortó a la también actriz a acudir a las autoridades.

José Manuel Figueroa fue cuestionada una vez más sobre lo dicho por Alicia Machado y arremetió contra ella con una frase bastante misógina.

El cantante tachó a Alicia Machado de empastillarse y prácticamente la llamó “loca”, al asegurar que “ya se le fue la onda para otro lado”.

José Manuel Figueroa menciona que Alicia Machado siempre negó su relación con él, pero aprovechó su reality para mencionarlo y dejarlo como un agresor.

Alicia Machado dejó claro que no iba a volver a tocar el tema de José Manuel Figueroa por cuestiones de seguridad.

José Manuel Figueroa insiste en que las acusaciones de Alicia Machado son mentira y que los medios se dejaron manipular por el testimonio de la modelo.

“Desgraciadamente todas las empresas cayeron en su juego”, dijo José Manuel Figueroa sobre los medios que retomaron las declaraciones de Alicia Machado.

El cantante está seguro que las acusaciones de Alicia Machado no afectan su carrera y seguirá adelante con sus proyectos.

“No me afecta. Yo creo que a la hora de estar arriba del escenario he comprobado la escuela que traigo, quién soy y no creo que me ayude a vender boletos tampoco”

José Manuel Figueroa