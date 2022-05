¿Roberto Palazuelos podría participar en otro reality show? Él mismo revela si tras su paso por Big Brother VIP podría participar en otra emisión como ‘La casa de los famosos’.

Tras la baja de su candidatura con Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos ha retomado sus proyectos en televisión y ahora estará en un programa especial sobre la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

Junto a Omar Chaparo, Yolanda Andrade y Alicia Machado, Roberto Palazuelos hará un análisis sobre todas las polémicas que se generen en el reality show.

Roberto Palazuelos revela que han tratado de convencerlo para que participe en un nuevo reality show

Roberto Palazuelos habría abandonado sus proyectos en televisión como la segunda temporada de “Perdiendo el juicio”, debido a sus intenciones de competir por la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones 2022.

Tras la baja de su candidatura y la promesa de que regresará como candidato independiente para las elecciones del 2026, Roberto Palazuelos ha retomado su trabajo en la televisión.

Luego de revelar que estará viajando debido al programa que tendrá en Telemundo sobre ‘La casa de los famosos’, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre si aceptaría volver a participar en un reality show.

En entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, Roberto Palazuelos confesó que en realidad si ha tenido propuestas para poder participar en un reality show.

Tras su paso por Big Brother VIP, Roberto Palazuelos señaló que fue una experiencia muy complicada por lo que no estaría dispuesto a vivirla otra vez.

“Es bien duro eso, me han tratado de convencer que me vuelva a meter. Yo siempre he dicho una cosa, esa experiencia es tan fuerte que es para vivirla una vez en la vida nada más” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos confesó que afortunadamente a él le fue muy bien por su paso por Big Brother por lo que no desea tener otra experiencia y arriesgarse a que le vaya mal.

“Te puede ir muy mal o muy bien, a mi de suerte me fue muy bien pues ya para que le muevo” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos revela que él mismo se encarga de retocar el tinte de su cabello

Durante su conversación con varios medios de comunicación, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre si se considera que es un hombre metrosexual.

Roberto Palazuelos destacó que siempre ha sido una persona que le gusta cuidarse y verse muy bien.

“Primero lo llamaban metrosexuales, luego mirreyes, al rato a ver como les llaman. Me considero un hombre que toma vitaminas, que se cuida, hace ejercicio, cuida lo que come, usa cremas, que me gusta bien vestido, bien perfumado, no se cómo se llame eso, pero eso soy” Roberto Palazuelos

En el video Roberto Palazuelos confesó que él mismo se encarga de retocar el tinte de su cabello para que no se vean sus canas.

“Siento que ya tengo mis añitos, las canas es lo único que me delata, pero gracias a Dios eso esta muy fácil de controlar. Ya no tengo que ir al salón, ya soy un experto yo, yo me doy mis retoques” Roberto Palazuelos