Roberto Palazuelos se equivoca y escribe “vola de corruptos”

Roberto Palazuelos, actor, abogado y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo, posteó un video en su cuenta de instagram donde ‘se le fue el dedo’ y escribió “vola de corruptos”.

En la descripción, el también empresario dejó un mensaje lleno de faltas de ortografía y mala redacción en el que se lee lo siguiente:

“Yo no necesito acarreados a mi la gente me sigue de corazón ,me bajaron por corruptos y por miedo. No saben competir son chuecos falsos simuladores por eso tienen el país como Lo tienen los partidos ven por ellos no por el pueblo de la que se salvaron pero voy a regresar vola de corruptos”.

Roberto Palazuelos