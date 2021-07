“Se convirtió en una relación tóxica”: Vanessa Claudio sobre romance con Carlos Arenas

Vanessa Claudio se convirtió en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. A pesar de su popularidad, la conductora decidió irse a trabajar a los Estados Unido como conductora de ‘Suelta la Sopa’.

En Instagram la presentadora abrió su corazón y reveló que tuvo una relación tóxica con Carlos Arenas. De acuerdo con la puertorriqueña vivió una pesadilla a lado del actor por culpa de sus celos enfermizos.

Ambos conductores coincidieron hace varios años trabajando en el programa ‘Venga la alegría’, pero su noviazgo terminó porque el famoso era muy inseguro.

Durante una entrevista con Verónica Alejandra , Vanessa Claudio reveló que fue muy difícil mantener su relación amorosa en el foro, ya que no era saludable.

Claudio confesó que eran tantos los celos que tenía su expareja que la termino afectando en su trabajo. Esta situación llegó a tal punto que incluso Sergio Sepúlveda , uno de los productores del matutino, tuvo que hablar con ella.

“Se convirtió en una relación tóxica…entonces obviamente yo me llevaba bien con toda la producción, incluso un día Sergio se me acercó un día y me dijo: ‘Vanessa, yo no sé qué está pasando en tu relación, pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos'”

Vanessa Claudio