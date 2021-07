Paulina Mercado y Carlos Arenas se besan en vivo

Paulina Mercado y Carlos Arenas son personalidades importantes para el programa matutino “Sale el Sol”.

En una reciente transmisión del programa de entretenimiento, Paulina Mercado y Carlos Arenas causaron revuelo entre los espectadores, luego del asombroso beso que protagonizaron ambos.

Todo comenzó por una dinámica acerca de la boca

Los conductores de “Sale el Sol” estaban participando en una dinámica acerca de la boca; la cual se trataba de mencionar la gran serie de actividades que se pueden realizar con ella, tales como comer, expresarse o besar.

Luego de comentar lo importante que es la boca para los seres humanos y todo lo que se puede realizar con ella, los conductores comenzaron a contar anécdotas de besos.

Sale el sol (Tomada de video)

Carlos Arenas le pide un beso a Paulina Mercado

Luego de contar las anécdotas, Carlos Arenas tomó una decisión repentina e inesperada.

Carlos Arenas se levantó inesperada y repentinamente de su lugar para decirle a Paulina Mercado que se dieran un beso.

Al principio, la petición de Carlos Arenas parecía ser una broma. Sin embargo, ante la insistencia de los demás compañeros, la situación comenzó a calentarse en el set de grabación del programa.

El momento del beso

Paulina Mercado se levantó de su lugar para corresponder a la petición de su compañero.

Sin embargo, mientras Paulina Mercado se dirigía a Arenas, se le pudo escuchar diciéndole que “en la boca no”.

Aunque Paulina Mercado no especificó por qué no deseaba que el beso de su compañero fuera en la boca, los espectadores no tardaron en suponer que se debe a su actual relación con su novio.

Entonces, Carlos Arenas hizo un comentario un poco elevado de tono, el cual no le causó gracia a su compañera.

“¿Dónde te lo doy? ¿En la boca o en los labios?” Carlos Arenas

Ante el comentario con doble sentido de su compañero, Mercado respondió dándole un manotazo en el pecho.

Entonces, Rebecca Jones, quien se encontraba como invitada especial en el programa, fue quien los dirigió durante “la escena del beso”.

Finalmente, Arenas acercó su boca a la mejilla de su compañera; mientras que Paulina Mercado solo sonrió a la cámara y cerró los ojos.