La conductora Vanessa Claudio acudió al programa ‘Pinky Promise’ y reveló que su expareja Carlos Arenas era ‘tóxico’ y ‘estaba loco’.

Vanessa Claudio y Carlos Arenas se conocieron en el programa ‘Venga la Alegría’, donde ambos trabajaban.

La pareja comenzó una relación, pero en 2020 Vanessa Claudio reveló que Carlos Arenas era muy celoso y por eso había finalizado su noviazgo.

La puertorriqueña mencionó que no quedó en buenos términos con su expareja, pues él se enojaba por cualquier cosa.

La conductora Vanessa Claudio acudió al programa ‘Pinky Promise’ conducido por Karla Díaz y durante una dinámica donde debe contestar preguntas, Vanessa reveló la verdad sobre su expareja.

Vanessa Claudio fue cuestionada sobre que tan tóxico era Carlos Arenas y por qué.

Contó que fueron novios formales y que durante su relación ‘la toxicidad era mucha’ y que él era bastante tóxico.

“Sí estaba loco, se levantaba un día y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, así, me celaba del viento. O sea, era de que me tenía que poner short debajo de la falda”

Vanessa Claudio