Ricky Martin: “Tu hijo no se va a volver homosexual por ver gays en la calle”

Enrique Martin Morales, mejor conocido como Ricky Martin, es uno de los cantantes puertorriqueños más conocidos a nivel internacional.

Actualmente, Ricky Martin cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ricky Martin, se caracteriza por estar siempre activo en sus redes sociales; donde no duda en compartir su día a día con sus fans.

Ricky Martin jamás pierde oportunidad de expresarse a favor de la tolerancia y el respeto a las personas gays; así como compartir sus ideas acerca de la homosexualidad. Por lo que en esta ocasión no fue distinto

Fue por medio de sus historias de Instagram, que el cantante, lanzó un mensaje en contra de la homofobia.

Como sabemos, Ricky Martin vive con su esposo, Jwan Yosef. Juntos crían a sus cuatro hijos; por lo que en varias ocasiones se le ha visto al puertorriqueño estar a favor de compartir con los niños temas de diversidad.

Sin embargo, aun en la actualidad existen personas que no consideran adecuado hablar sobre diversidad con los niños.

Por esta razón, Ricky Martin no dudó en dirigir un decisivo mensaje hacía todos aquellos que no creen oportuno que a los niños se les enseñe la importancia de la diversidad.

“Tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle. Pero, si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz”

El cantante continuó explicando en su historia de Instagram que ver gays con la misma naturalidad con la que se ve a los heterosexuales ayuda a que los niños se den cuenta de que la diversidad es más que solo una ideología.

“Y por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad con la que ve a heterosexuales, a lo mejor no se vuelve un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología”

La historia de Instagram estaba adornada con stickers de la bandera LGBT y emojis de estrellitas.

Recordemos que hace unos días ocurrió el asesinato al joven Samuel Luiz, un joven español de 24 años, quien fue asesinado por ser homosexual.

De acuerdo con los informes, el joven Samuel Luiz fue golpeado por al menos 13 personas en La Coruña, Galicia.

Samuel Luiz fue trasladado al hospital, pero las heridas fueron tan graves que los médicos no pudieron salvarle la vida.

Por su parte, Ricky Martin también se pronunció en otra de sus historias de Instagram, a favor de que se haga justicia en el caso de Samuel Luiz.

“Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel”

Cuenta de Instagram @ricky_martin