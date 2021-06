En el marco del Mes del Orgullo LGBT, Ricky Martin participó en una edición especial de la revista ‘Cap 74024’ junto a su esposo, Jwan Yosef .

Publicar las fotografías, lo convirtió en blanco de la homofobia en redes sociales.

Ante los recientes ataques de odio, Ricky Martin respondió a los comentarios de odio lanzados contra su familia y, aseguró, el miedo ya no lo “paraliza”.

Ricky Martin le hace frente a la homofobia que juzgó a su familia

La portada de la revista ‘Cap 74024’, mostró a un Ricky Martin totalmente enamorado de su esposo , Jwan Yosef.

Ricky Martin y su esposo en la revista Cap 74024 (@cap74024)

Pese a que las fotografías y contenido fue tratado artísticamente para enviar un mensaje sobre “el amor en todas las formas”, este no fue bien recibido por el público.

Incluso, según confesó Ricky Martin, perdió seguidores en Instagram debido a la homofobia ante la “exposición” de su matrimonio.

“Después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, un gran número de personas decidió dejar de seguirme y comentaron de manera despectiva”, escribió.

A través de dicha red social, el famoso le hizo frente a los comentarios homofóbicos que volvieron a atacar a su familia con un “miedo que paraliza”.

“El mensaje qué hay detrás de su decisión (…) me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años, antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser.” Ricky Martin

Ricky Martin afirma que ya no le teme a las críticas ni a los comentarios homofóbicos

Asimismo, Ricky Martin aseguró que, a 11 años de hablar por primera vez sobre su homosexualidad, hoy se siente “más seguro, libre y en paz”.

Además, dijo sentirse orgulloso de la familia que ha formado junto a su esposo y 4 hijos .

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán. El miedo ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza.” Ricky Martin

Ricky Martin hizo un llamado a la comunidad LGBT a sentirse orgullosos de ser ellos mismos; a procurar el amor, el respeto y la aceptación entre cada individuo.

“Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados”, puntualizó el cantante de 49 años.

Finalmente, el puertorriqueño condenó todo tipo de violencia promovida por la homofobia; misma que, en reiteradas ocasiones, ha atentando en contra de su familia.

“No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos (…). Valen muchísimo, no lo olviden por favor.” Ricky Martin