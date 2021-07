Ricky Martin denuncia homofobia de Instagram a censurarle foto con su hijo

En sus redes sociales Ricky Martin reveló que había sido blanco de homofobia luego de publicar fotografías con su Jwan Yosef .

A 11 años de haber hablado de por primera vez sobre su homosexualidad, Ricky Martin señaló que actualmente se siente “más seguro, libre y en paz”.

“Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”

Ricky Martin