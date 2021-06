Ricardo Ponce: la influencer colombiana Alex Nizhelskaya comparte testimonio de abuso

México.- Alexandra Nizhelskaya, influencer colombiana, compartió un testimonio de abuso sexual relacionado con Ricardo Ponce, quien fue denunciado por encabezar una secta sexual .

A través de un video en su canal de YouTube The Vortex Way , Alexandra Nizhelskaya contó que el abuso no lo vivió ella pero sí una amiga cercana que acudió a un retiro de Ricardo Ponce.

También sintió la necesidad de externar su postura porque antes promocionó eventos de Ricardo Ponce e incluso participó en un webinar, aunque ya sabía sobre esta violencia y no dijo nada .

Testimonio de abuso contra Ricardo Ponce

La influencer contó que hace poco más de un año, antes de que iniciara la pandemia de Covid-19 , una amiga cercana fue invitada por el mismo Ricardo Ponce a uno de sus retiros en Bacalar, Quintana Roo.

Dijo que su amiga acudió emocionada al evento porque le interesan los temas de sanación espiritual , sin embargo, cuando volvió, le relató que había sucedido algo “raro” .

“Al final, Ricardo invitó a varias personas a una cena, pero a mi amiga y a otra chica les dijo que si querían hacer un trío con él. Esto también se lo propuso por mensaje”. Alexandra Nizhelskaya

La joven involucrada bloqueó a Ricardo Ponce y, aunque afirma que sabían que algo estaba mal, dejaron pasar este tipo de violencia y de cierta manera, justificaron las acciones del hombre.

A Alexandra Nizhelskaya la invitaron a un evento de Ricardo Ponce

Luego de lo sucedido, Alexandra fue invitada por el staff de Ricardo Ponce a un evento y ella aceptó acudir pese a los antecedentes , pero al final fue cancelado por la pandemia.

“Luego de eso, participé en el webinar y ya no supe nada de Ricardo hasta que explotó todo esto. Entendí que lo que sucedió con mi amiga no fue la primera vez y completamente le creo a Maire, porque ya lo sabía y lo había visto”. Alexandra Nizhelskaya

La joven considera que parte de los abusos suceden porque las mujeres han sido “domesticadas” para ignorar sus presentimientos sobre que algo “no está bien”.

También dijo que las denuncias contra Ricardo Ponce son una oportunidad para levantar la voz y espera que las víctimas tengan justicia.

¿De qué se le acusa a Ricardo Ponce?

El sábado 29 de mayo, la youtuber Maire Wink denunció a Ricardo Ponce por tener una secta sexual, disfrazada de retiros espirituales que ofrece a quienes se contactan con él.

Maire Wink compartió su experiencia y acusó a Ricardo Ponce de aprovecharse de mujeres vulnerables y retomó los testimonios de otras víctimas.

El escándalo de Ricardo Ponce sucedió justo cuando personas como Daniela Magun , YosStop y Victoria Volkóva se encontraban en un retiro, y quienes también han compartido su experiencia.

Ricardo Ponce se describe como un hombre de 30 años que creció en Cancún, Quintana Roo, y que tuvo una educación cristiana.