Maire Wink denuncia a Ricardo Ponce por presuntos abusos sexuales

A través de su cuenta de Youtube, la influencer Maire Wink denunció que Ricardo Ponce mantiene una secta sexual.

De acuerdo con la youtuber, el conferencista ha se aprovecha de la vulnerabilidad de las mujeres en sus cursos de autoayuda para poder tener relaciones sexuales con ellas.

En su video Maire Wink reveló que había tenido la oportunidad de ver el contenido que compartía Ricardo Ponce y le llamó la atención su técnica y la manera en las que reaccionaban las personas.

“A mí me lo recomendaron hace seis meses, y lo comencé a seguir… lleva más de 10 años dando sus enseñanzas, y hace eventos presenciales que me causaron mucha curiosidad”

El llamado “creador de la Autosanación”, invitó a la influencer a un retiro en febrero de este año. Ella accedió con gustó por lo que viajó a Bacalar, Quintana Roo.

Maire Wink destacó que desde el primer momento Ricardo Ponce coqueteó con ella y sus conversaciones terminaban siendo de índole sexual.

La influencer señaló que en un primer momento ella se alejó y no cayó en sus tácticas, pero durante el retiro el conferencista seguía insistiendo en que ella bloqueaba su “energía sexual”.

“Me estaba tratando de manipular, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado”

Maire Wink destacó que muchas de las dinámicas fueron muy emocionales y muchas personas se encontraban llorando, por lo que ella se sintió muy vulnerable.

“Yo estaba bañada en lágrimas (por las emociones de la dinámica). ‘Me dijo que bonita te ves llorando’… Sí me enganché un poquito”

Cuando terminó el retiro la influencer fue invitada a una cena, donde siguió el coqueto y fue donde tuvieron sexo.

“Terminando fuimos a un bar con su staff e invitados… Ricardo me da un beso, me lleva a unas oficinas, se baja los pantalones y me dice chúpamela”