Ricardo Ponce asegura que sus presuntas víctimas lo idolatran

El 29 de mayo, Maire Wink denunció a Ricardo Ponce por presuntos abusos sexuales. De acuerdo con la youtuber el conferencista utilizaba sus retiros espirituales para poder tener sexo.

Tras las acusaciones en su contra, se filtró un audio donde supuestamente el autollamado “creador de la Autosanación” asegura que las supuestas víctimas lo idolatran.

En el programa ‘Chisme No Like’ se compartió un audio que supuestamente había mandado Ricardo Ponce para defenderse de las acusaciones por abuso sexual.

El conferencista afirma que las supuestas víctimas lo idolatran y lo buscan como una figura paterna y se sienten “ofendidas” al descubrir que no son las únicas.

“En los videos que ellos sacan se nota cómo ellas quieren estar conmigo, me idolatran también y eso realmente es el problema de todo esto. Como me idolatran buscan tener a una figura paterna que los proteja y como no se sienten las únicas se sienten ofendidas”

Ricardo Ponce