A cinco días de pausar su concierto en la Monumental Plaza de Toros México, por problemas de salud, Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, reveló que tiene pánico escénico tras 28 años de carrera.

El pasado fin de semana, Ricky Muñoz alarmó a los fans de Intocable, pues tuvo que ser recurrir a una ambulancia, ya que se sintió mal en pleno concierto.

Tras esa situación, Ricky Muñoz se realizó un chequeo médico completo con el que se determinó que la causa de sus padecimientos no son físicas, sino mentales.

Así lo dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde Ricky Muñoz detalló los exámenes médicos que le practicaron y habló sobre los resultados:

Sonando todavía desconcertado por su diagnóstico, Ricky Muñoz señaló cómo se llegó a su diagnóstico de pánico escénico y lo que le hace sentir cuando está frente a miles de personas que esperan oírlo cantar:

“Esa fue la conclusión a la que llegamos el doctor y yo y la razón que les digo es porque nunca me he sentido mal en ninguna otra parte más que en el escenario, o sea, sí hemos visto ya que Ricardo Muñoz se desmayó, nunca, les confieso, nunca me he desmayado, ni una vez, sí me falta el aire”

Ricky Muñoz, vocalista de Intocable