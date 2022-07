Pese a que el exparticipante de La casa de los famosos ya dijo que sí le pagará a Cynthia Klitbo, a quien tacha de tóxica, Rey Grupero no quita el dedo del renglón, le canta un tiro a Juan Vidal: “Quiero que me madree”, pide.

Rey Grupero, de 33 años de edad, se puso en contacto con Chisme No Like, para asegurar que sí es promotor “de proteger a las mujeres” y no de una campaña para desprestigiar a Juan Vidal como el actor, de 45 años, asegura.

Así como vuelve a insistir que Juan Vidal dañó psicológicamente a Cynthia Klitbo, quien le abrió su casa y le dio dinero e incluso por ella ingresó al reality show de Telemundo.

“La casa de los famosos se la dieron porque Cynthia era su novia, sino no hay carrera, no existe Juan Vidal” Rey Grupero

Así como lo señala de oportunista. “Él quería utilizar una moto que yo le regalé a Cynthia, él quería utilizar cosas que yo le regalé a Cynthia. Hay un audio donde ella le dice ‘el chichifo eres tú porque no me pagas’”.

Cynthia Klitbo llama vividor a Juan Vidal y caballero a Rey Grupero (Especial)

Rey Grupero se declara enemigo de Juan Vidal

“Yo ya me declaró enemigo de Juan Vidal”, manifiesta y exige que a Cynthia Klitbo le pida una disculpa pública por haberla llamado alcohólica.

“¿Cómo puedes manchar 40 años de carrera por tu payasada de salir en un reality show?. Te montas en Cynthia y después cuando la terminas de utilizar, te montas en otra celebridad, ¿cómo se le llama a eso?” Rey Grupero

Y tachándolo de poco hombre, asegura que a Juan Vidal le esperan serios problemas ya que la actriz tiene más audios que lo perjudican, pero no dará detalles para no arruinar el caso.

Rey Grupero (Chisme No Like / YouTube)

Rey Grupero defiende a capa y espada a Cynthia Klitbo

Respecto a las declaraciones de Juan Vidal, quien asegura sí le pagara a Cynthia Klitbo, a quien tacha de tóxica por grabarlo y grabar a sus exparejas, así como de haber sostenido relaciones enfermizas, Rey Grupero la defiende.

“Cynthia Klitbo es una dama, es una persona que en el momento más difícil de mi vida me apoyó, cuando yo tuve una ruptura, que me estaba hundiendo, fue y me ayudó” Rey Grupero

Y asegurando que Juan Vidal no le paga ni a sus asistente ya que todo lo arregla con su “anaconda” (pene), pidió “un tiro” con él:

“¿Me va a madrear? Es más, quiero que me madree. Yo tengo su dirección, ahorita voy a su casa y quiero que me madree”, dijo luego de que Javier Ceriana asegurara que el actor lo quiere golpear.

Así como aseguró que él le ganará, pero sí pierde lo demandará, y jura y perjura que Juan Vidal pisará la cárcel y se irá de México porque nadie lo quiere.