A Juan Vidal le exigieron pagarle a Cynthia Klitbo, por eso ahora el actor de 45 años liquidará su deuda y señaló que nunca pensó en quedarse con el dinero de su expareja.

Cynthia Klitbo de 55 años de edad tachó a Juan Vidal de aprovechado y de tratar mal a las mujeres. La famosa reveló que le había prestado al actor aproximadamente 90 mil pesos mexicanos, pero hasta ese momento se había negado a pagárselos.

Tras ser expulsado de La casa de los famosos, Juan Vidal fue cuestionado sobre los audios que se habían filtrado en donde agredía a Cynthia Klitbo y se defendió señalando que se trataba de una discusión y por eso había hablado así de la actriz.

Juan Vidal se convirtió en el décimo eliminado de La casa de los famosos, tras su salida fue cuestionado sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo en donde lo llamaba “chichifo”.

En una serie de entrevistas Cynthia Klitbo arremetió contra su expareja Juan Vidal asegurando que era un mantenido, que se expresaba muy mal de las mujeres, que tenía mal carácter y además reveló que le debía dinero.

Luego de salir de La casa de los famosos, Juan Vidal fue cuestionado sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo en donde aseguraba que le debía dinero y que no le quería pagar.

En entrevista para el programa ‘La mesa caliente’, Juan Vidal aseguró que siempre ha pagado sus deudas y destacó que decidió aceptar el dinero de Cynthia Klitbo porque en ese momento necesitaba pagar unas cosas de su hija.

“Siempre lo he hecho, siempre lo he pagado mi nombre está limpio. Lo que empezó como un modo de apoyo de pareja, de somos uno, de no te preocupes. Tomé la ayuda en un momento donde yo sabía que empezaba proyecto, más no sabía en qué fecha y tuve unos pendientes con mu hija”

Juan Vidal