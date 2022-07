Cynthia Klitbo acudió a levantar una denuncia en contra de Juan Vidal, por la violencia que vivió durante su noviazgo, además, exige que pague el dinero que le debe desde hace varios meses.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo terminaron en febrero de este año y aseguraron que había sido en buenos términos.

Luego de varios meses, la actriz contó que el actor dominicano le debía dinero y la había violentado verbalmente en varias ocasiones.

En audios se puede escuchar a Juan Vidal, arremeter contra la actriz debido a que roncaba.

Según información de Gustavo Adolfo Infante, Cynthia Klitbo acudió a levantar una denuncia en contra de Juan Vidal y estuvo acompañada de su expareja, Rey Grupero.

Desde hace varios días, Rey Grupero reveló que Cynthia Klitbo planeaba denunciar a Juan Vidal por violencia y para que le pagara.

El influencer contó que la denuncia fue por la violencia psicológica que el actor ejerció con Cynthia Klitbo: “Lo que el señor no sabe, es que la violencia psicológica también es un delito”.

Por otro lado, Cynthia Klitbo se negó a dar detalles de la denuncia por recomendación de su abogado.

Eugenio Derbez se burla de Victoria Ruffo en Tiktok: “Por eso me divorcié”

Lo que sí especificó, es que espera que Juan Vidal le pague los 4 mil dólares, los cuales le debe desde octubre del 2021.

Asegura que sí le especificó al actor que el dinero que le dio, se trataba de un préstamos, pero él no lo ha devuelto y hasta la ha llegado a insultar.

“Es un préstamos, no te lo estoy regalando. Es una manera de que yo le llame por teléfono y entonces él me agrede, que le quito el pan de la boca a su hija (...) no mantiene a su hija, eso es mentira”

Cynthia Klitbo