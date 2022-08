Revelan lo que Erika Buenfil le habría dicho a su hijo para encontrarse con su papá luego de varios años de controversia sobre si mantenían una relación.

Erika Buenfil se encuentra en medio de la polémica luego de que confesó que su hijo Nicolás de 17 años de edad ya se pudo ver por primera vez con su padre Ernesto Zedillo Jr.

En pleno programa Hoy se reveló lo que le habría dicho Erika Buenfil de 58 años de edad a su hijo para que pudiera encontrarse con su papá luego de años de que no se hizo cargo de él.

Erika Buenfil (Agencia México)

¿Qué fue lo que le pidió el hijo de Erika Buenfil a su papá tras recomendación de su mamá?

En entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube, Erika Buenfil confesó que su hijo Nicolás ya se había encontrado con Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil reveló que con la intención de darle su regalo de cumpleaños, Ernesto Zedillo Jr. buscó a su hijo y tuvieron una reunión en su casa, pero por diversos contratiempos ella no pudo llegar a tiempo.

“Entonces se comunica con Nicolás porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono porque iba a ir a su cumpleaños” Erika Buenfil

En ese momento Erika Buenfil confesó que le había pedido a su hijo que le pidiera algo caro a su papá por todos los años de ausencia.

“Le dije [a Nicolás], ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo chingón, caro’” Erika Buenfil

Durante el programa Hoy se reveló que fue lo que le pidió Nicolás a su padre Ernesto Zedillo Jr. y que fue el motivo por el que se encontraron.

El reportero Sebastián Reséndiz reveló que detrás de cámaras, Erika Buenfil le compartió que era lo que le había pedido su hijo a su papá.

Se trata nada más ni nada menos que una computadora, la que Nicolás le pidió como regalo de cumpleaños a Ernesto Zedillo Jr.

“Ella estaba muy contenta por este encuentro de su hijo con su padre y nos contó que cuando ella se enteró que se iba a encontrar su hijo con su papá le dijo pídele un regalo, pero muy caro, que desquite la ausencia, y le pidió una computadora y se la regaló” Sebastián Reséndiz

¿Qué le dijo el hijo de Erika Buenfil a su mamá tras revelar que se encontró a su papá?

Durante los Kid’s Choice Awards México 2022, Erika Buenfil confesó que en realidad se le olvidó que estaba en entrevista cuando señaló que Nicolás ya había conocido a su padre.

“Lo hice porque se me salió platicando con Isabel y de pronto desconectó un poco que me estaba entrevistando, y entonces todavía me dice ‘si quieres no publicamos’, y yo le dije ‘no, pues ya dilo, uno es hormonal, uno es vieja y uno dice las cosas’, pero tarde o temprano se iba a saber” Erika Buenfil

Sobre cómo lo tomó su hijo, Erika Buenfil destacó que no había tenido un problema pues en realidad no hizo nada malo.

“Le digo ‘te voy a decir la verdad, pasó esto’, y me dijo ‘¡ay ma!, ¿y no va a pasar nada?’, le dije ‘no tiene por qué pasar nada, no eres ratero, no estamos cometiendo ningún delito, y no estoy diciendo nada que no es mentira, no estoy involucrando nada malo, no estoy contando nada malo, estoy contando el suceso aquel que pasó, ¿te acuerdas?’, y me dijo ‘¡ah, está bien!, se lavó los dientes y se fue a dormir” Erika Buenfil

Al ser cuestionada sobre si su hijo Nicolás seguirá en contacto con su papá Ernesto Zedillo Jr., Erika Buenfil puntualizó que ya depende de ellos.

“Ya dependerá de ellos, yo ya no tengo nada qué ver, yo estoy haciendo mi carrera, la puerta está abierta para ambos, de salida y de entrada y Nicolás sabe que no hay ningún problema y sabe que no puede contar con su papá, entonces no estoy peleada con eso ni me quiero pelear con eso porque si algo le tengo que agradecer es que tengo un hijo hermoso, y la vida y Dios acomodan” Erika Buenfil