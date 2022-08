La actriz Erika Buenfil, compartió que su hijo Nicolas de 17 años, quien es fruto de un efímero romance que la famosa tuvo con el empresario Ernesto Zedillo Jr, ya tuvo la oportunidad de conocer a su padre.

Recordemos que Erika Buenfil de 58 años, ya había dejado saber que Ernesto Zedillo Jr, no formaba parte de la vida de su hijo, sin embargo, ya tuvieron su primer encuentro.

Según relató, fue el mismo empresario quien lo buscó e intentó entrar en contacto con él, hasta que finalmente pudo llevarse a cabo la reunión.

¿Cómo fue que el hijo de Erika Buenfil entró en contacto con Ernesto Zedillo Jr.?

En una entrevista para el canal en YouTube de Isabel Lascurain de Pandora, Erika Buenfil reveló que Nicolas y Ernesto Zedillo Jr. ya tuvieron su primer encuentro y relató cómo fue.

La actriz narró que, durante una salida con una de sus amigas, su hijo le marcó por teléfono y le dijo que el empresario lo quería ver e iba de camino a su casa.

Erika y Nicolas (Agencia México)

“Yo estaba con una amiga haciendo una dieta y entonces me dice ‘Vente conmigo a comer’ […] entonces, estamos en el restaurante, me entra una llamada y (Nicolás) me dice ‘Mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’”, narró.

De inmediato, Erika Buenfil salió de camino a su casa, con el objetivo de que, cuando llegara el padre de su hijo, no estuviera solo.

“Le digo a mi amiga ‘Oye, va a la casa, ya vámonos’ y en lo que salgo se cae el cielo. La casa de mi amiga quedaba a pie del restaurante, entonces no podíamos llegar a su casa para que me fuera en el coche porque era un aguacero, ríos, la vida no quería que estuviera en el encuentro”, detalló.

Ella ya no alcanzó a llegar al encuentro, sin embargo, Nicolas le contó todos los pormenores y expuso que fue algo bastante sorpresivo para él.

“Ya cuando llegué él se había ido... yo entro por la cochera y Nicolás se sienta en las escaleras y me dice ‘Mamá, no mam*s, es que qué impacto’, me cuenta y le pregunto cómo se sintió y me dice que se tomó una foto”, comentó.

Finalmente, explicó que el breve encuentro, le sirvió a Nicolas para sentirse más tranquilo con relación a su origen.

“Lo primero que hizo fue presumirlo en la escuela. Para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse y decir ‘Sí existe esa persona’. Lo mejor de la situación es que los chavitos de su escuela lo único que hicieron fue como decir ‘Ah, qué bueno’, para ellos fue algo normal”, agregó Erika Buenfil para concluir.