La actriz mexicana Erika Buenfil, quien recientemente compartió que no quería embarazarse y no supo qué hacer cuando esto ocurrió, confesó esta vez que es duro no estar casada.

Fue en una entrevista para el programa ‘Tu-Night’ con Omar Chaparro, donde Erika Buenfil abrió su corazón.

La famosa de 58 años explicó que nunca pudo formalizar con ninguna de sus parejas, debido al exceso de trabajo que tuvo desde joven.

“Lo más difícil que me ha pasado, aunque suene así como melancólico, es que nunca encontré novio ni pareja para casarme porque me absorbió mi trabajo”, contó.

Erika Buenfil explicó que durante su juventud decidió enfocarse en su vida profesional, lo que la distrajo de darse a la tarea de encontrar el amor.

Erika Buenfil joven (@erikabuenfil50 - Instagram)

“Se me fue el tiempo, el caso es que por angas o mangas me quedé soltera”, comentó.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de descargar alguna app de citas, Erika Buenfil dejó claro que eso no está entre sus planes.

“Ya no, eso vino después y yo ya no tengo edad para Tinder, me da flojera, me da miedo”, respondió.

¿Erika Buenfil tiene pretendientes?

Al ser Erika Buenfil una de las actrices más bellas de su época, ha generado intriga en torno a su vida amorosa.

La famosa, quien en su juventud mantuvo una relación sentimental con Luis Miguel, aseguró que no ha tenido pretendientes.

Durante ‘Tu-Night’, Aleks Syntek, El Capi Pérez, Ricardo Margaleff y Omar Chaparro se expresaron incrédulos, por lo que Erika Buenfil aclaró que por lo menos “no se manifiestan”.

Por otro lado, Erika Buenfil compartió cómo es que sobrelleva el cambio de la industria del entretenimiento.

Recordemos que la actriz se ha adaptado en los últimos años a plataformas como TikTok e Instagram, donde ha logrado alcanzar gran éxito y sembrar una buena base de seguidores.

Incluso fue denominada como ‘La reina del TikTok’ debido a que fue de las primeras actrices en mudarse, de la pantalla grande, a la plataforma de videos cortos.

Mientras tanto, Erika Buenfil continúa trabajando y cosechando éxitos, así como compartiendo contenido a través de sus redes sociales.