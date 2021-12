Restos de Anel Noreña descansarán junto a los de José José, confirma familiar

Los restos de Anel Noreña descansarán junto a los de José José, su esposo durante 15 años y padre de sus dos hijos, José Joel y Marysol Sosa.

Aunque se divorciaron en 1991 y José José se volvió a casar, con Sara Salazar, Anel Noreña siempre se ha afirmado que José José es el amor de su vida.

Por ello, desde la muerte de José José, ocurrida en 2019, Anel Noreña ha expresado en varias ocasiones el deseo de que sus restos descansen junto a los del ‘Príncipe de la Canción’.

Sin embargo, la decisión no estaba en manos de Anel Noreña, sino en las de los familiares de José José, quienes son dueños del lote donde fueron sepultadas las cenizas del cantante.

‘Ventaneando’ entrevistó recientemente a Malicha Ortiz, prima de José José y quien tiene los derechos del lote ubicado en el Panteón Francés.

El programa conducido por Pati Chapoy preguntó a la mujer su opinión sobre los deseos de Anel Noreña, ante lo cual ella respondió que han estado resolviendo asuntos sobre el lote :

Su respuesta seguro le agradará a la exesposa de José José, con quien lleva buena relación , pues afirmó que si Anel Noreña sigue con la misma idea, ella no se opondrá :

“En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo ‘Sí, porque yo no reconozco otra prima más que a Anel y si ella quiere quedar ahí, ahí se queda’

Malicha Ortiz, prima de José José