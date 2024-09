Te explicamos la pelea de René Franco -de 59 años de edad- contra Apio Quijano por La Casa de los Famosos 2024.

Y es que Apio Quijano se negó a acudir a las galas de La Casa de los Famosos 2024 debido a la presencia del panelista.

Esta pelea e ntre el cantante y René Franco habría iniciado desde la primera temporada del programa de Televisa.

Sin embargo, el actor le aseguró a Apio Quijano -de 47 años de edad- que él era el único que terminó mal.

Durante un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Apio Quijano reveló a sus seguidores los motivos por los cuales no acudía a las galas de La Casa de los Famosos 2024.

Apio Quijano revive y revela el porqué no le está gustando La Casa de los Famosos México 2024

Apio Quijano lamenta que Wendy Guevara decidiera ignorarlo de la nada, pero no piensa rogarle

Y aunque dijo no estar en contra de nadie, Apio Quijano aseguró que no asistía a las galas La Casa de los Famosos 2024 debido a la presencia de René Franco.

Pues de acuerdo con el cantante, el y René Franco no terminaron en buenos términos al final de la primera temporada del programa.

Ya que en reiteradas ocasiones el actor atacó al Team Infierno con comentarios que terminaron hiriendo a Apio Quijano.

“René Franco y yo terminamos mal el año pasado porque yo no me dejé, defendí y defendí a los míos a capa y espada (…) y me dolían muchas cosas que yo escuchaba o recibía de su parte”

Apio Quijano.