Apio Quijano -de 47 años de edad- lamentó que Wendy Guevara decidiera ignorarlo de la nada, terminando así con la amistad que tenían desde hace un año.

Sin embargo, por más que le duela, Apio Quijano le aseguró a sus seguidores que no piensa rogarle a Wendy Guevara, de 31 años de edad.

Y es que de acuerdo con Apio Quijano, él ya intentó ponerse en contacto con Wendy Guevara y Nicola Porcella, pero no recibe respuesta.

En un en vivo en su cuenta de Instagram, Apio Quijano habló de su relación con Wendy Guevara luego que salieran de La Casa de los Famosos México.

Durante su transmisión, Apio Quijano lamentó que Wendy Guevara decidiera ignorarlo de la nada.

Pues de acuerdo con el conductor televisivo, él se puso en contacto con la influencer para salir con ella y Nicola Porcella, mientras los tres estaban de vacaciones en Cancún.

Sin embargo, luego de que sus agendas no coincidieran, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México no volvió a contactarlo.

A pesar de todo, Apio Quijano aseguró que no se encuentra peleado con los miembros del Team Infierno y que incluso les tiene cariño.

Pero les aseguró a sus seguidores que no piensa rogarle a Wendy Guevara para que salgan todos juntos, pues ya no quedó de su parte la organización.

“Tampoco me voy a poner ahí de rogón, no soy rogón nunca, entonces ya aventé mi piedra, no fue requerida”

Apio Quijano