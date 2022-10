Jada Pinkett Smith y Will Smith vuelven a dar de qué hablar, pues al parecer tendrían una relación poliamorosa, ya que la actriz deja al ganador de Oscar ir de viaje con su ex.

Nuevamente el matrimonio de Hollywood conformado por los actores Jada Pinkett Smith de 51 años de edad y Will Smith de 54 años de edad están hablando de la manera en la que llevan su relación de pareja.

Luego de que durante el programa de Jada Pinkett Smith Red Table Talk, fuera la propia actriz quien revelara que permite a Will Smith salir de viaje con su ex Sheree Zampino de 54 años de edad.

Por lo que tras dicha revelación de Jada Pinkett Smith ahora se esté especulando que tiene una relación poliamorosa, a esto te contamos lo que sabemos.

¿Relación poliamorosa? Jada Pinkett Smith permite a Will Smith salir de viaje con su ex (Instagram @shereezampino)

¿Jada Pinkett Smith y Will Smith tienen una relación poliamorosa con Sheree Zampino?

Aunque pareciera que existe una relación poliamorosa entre Jada Pinkett Smith y Will Smith con su ex Sheree Zampino, la realidad es que no.

Ante esto en el programa Red Table Talk de Jada Pinkett Smith y Sheree Zampino se unieron para conversar sobre el “perdón tóxico”.

Ya que como se sabe desde hace años Jada Pinkett Smith y Will Smith mantienen una relación de familia con la ex del actor Sheree Zampino.

Esto por el bien del hijo que procrearon Will Smith y Sheree Zampino, Trey Smith de 29 años de edad, así como de la familia moderna que han formado.

Por lo que Jada Pinkett Smith aseguró no tener ningún problema en que Will Smith y Sheree Zampino salgan de viaje juntos.

“Hacen viajes, no estoy allí. Hacen lo suyo. No juntos románticamente, pero si él va a hacer una gira de libros y van su madre y su hermana, es divertido para mí verlos disfrutar el uno del otro”. Jada Pinkett Smith

¿Relación poliamorosa? Jada Pinkett Smith permite a Will Smith salir de viaje con su ex (Instagram @shereezampino)

A lo que la ex del actor, Sheree Zampino afirmó que dichos viajes son de negocios así como de apoyo moral, por lo que su relación es muy familiar.

“Con Will, somos mejores como co-padres que como marido y mujer. Nos unimos para tener a Trey, nos tomó a los dos crearlo, pero luego cambiamos”. Sheree Zampino

Asimismo, Jada Pinkett Smith y Sheree Zampino reconocieron que pese a que sus vidas se unieron de una manera complicada, pues la actriz comenzó una relación con Will Smith mientras se divorciaba, hoy las cosas en entre ellas es de otra manera.

Ya que Jada Pinkett Smith reconoció que el vínculo entre ella y Sheree Zampino ha crecido con el tiempo y por lo que hoy la convivencia es de una familia muy unida.