Un doloroso video evidenciaría la relación tóxica que han tenido Jada Pinkett Smith y Will Smith a lo largo de varios años.

Al parecer la polémica no termina, ahora un video podría ser la prueba de que Jada Pinkett Smith, de 50 años de edad, y Will Smith, de 53 años de edad, han sido violentos uno con el otro.

A través de redes sociales circula un video en el que se puede ver discutiendo a Jada Pinkett Smith y Will Smith, quienes se casaron en 1997.

La pelea de la pareja en boca de todos desde la ceremonia de los Premios Oscar 2022 se torna un tanto tóxica y data de 2019, 22 años después del matrimonio de la pareja.

La misma Jada Pinkett Smith habría compartido el video peleando con Will Smith en 2019 a través de su cuenta de Instagram.

Jada Pinkett Smith y Will Smith (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Jada Pinkett Smith y Will Smith han sido tóxicos; un video exhibe abuso psicológico

Entre los internautas ha sido rescatado un video que exhibe la relación tóxica de Jada Pinkett Smith y Will Smith, además deja en evidencia un grave problema de abuso psicológico.

En el video que data de 2019, se puede ver claramente a Jada Pinkett Smith y Will Smith discutiendo.

La pareja estaba molesta y, aparentemente Jada Pinkett Smith, aprovechó este momento para hacer una promoción de su programa Red Table Talk.

Jada Pinkett Smith y Will Smith en los Oscar 2022 (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

En el video, a Will Smith se le escucha decir “no me utilices como reclamo”, a la vez que le pide a Jada que no lo grabe.

“¿Dirías que Esther ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”, le pregunta Jada Pinkett Smith.

Jada se refiere a la terapeuta Esther Perel, quien participó en varias emisiones del programa Red Table Talk.

El video mostraría que Esther Perel también fue la terapeuta que ayudó a que Jada Pinkett Smith y Will Smith arreglaran algunos problemas en su relación de pareja.

Will Smith y Jada Pinkett (AP / Chris Pizzello)

Will Smith exigió a Jada Pinkett Smith dejar de grabarlo sin su consentimiento

Ante la pregunta de su esposa, Will Smith responde enojado: “Yo diría: no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”.

“Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías”, responde Jada Pinkett Smith a su esposo.

“Mi presencia en las redes sociales es mi imagen. No puedes utilizarme para las redes sociales. No empieces a grabar, me mantengo en lo que digo, no grabes”, sigue Wil Smith.

Sin darle más importancia y tras evidenciar su propia relación tóxica, Jada Pinkett Smith voltea la cámara de su teléfono y pide ver Red Table Talk así como a la terapeuta que los había ayudado.