A un par de días de que RBD confirmará en redes sociales que en el 2023 volverá a los escenarios con su gira Soy Rebelde World, Maite Perroni sufre una pérdida.

Maite Perroni, de 39 años de edad, está sufriendo la muerte de su querido perro Sancho, quien fue su fiel compañero por muchos años.

“Uffffffff, si que duele! Cómo no me va a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… Cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor”, cita Maite Perroni en su cuenta de Instagram.

Espacio donde publica algunas fotografías de sí misma junto a su perro bulldog: “Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, agrega.

Maite Perroni llora muerte de Sancho, su perro (@maiteperroni / Instagram)

Así como agradece a Sancho su amor incondicional y la existencia en su vida ya que desde su llegada fue muy feliz: “Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, finaliza.

Integrantes de RBD lamentan muerte de Sancho, el perro de Maite Perroni

Como era de esperarse, Anahí, de 39 años de edad, le mandó un fuerte abrazo a su compañera de RBD, así como le pidió celebrar los momentos que vivió junto a Sancho.

Mientras que Dulce María, de 37 años de edad, colocó emojis tristes, al igual que Christian Chávez, de 39 años de edad.

Famosos como Angelique Boyer de 43 años, Zuria Vega de 33 años, Consuelo Duval de 53 años, Marjorie de Sousa de 42 años, y Marimar Vega de 39 años, también le expresaron su más sentido pésame.

Integrantes de RBD lamentan muerte del perro de Maite Perroni (@maiteperroni / Instagram)

¿Cuándo vuelve RBD a los escenarios?

Por otra parte, hasta el momento no hay una fecha específica para que RBD vuelve a los escenarios pues la banda anunció una gira pero no dio detalles.

Sin embargo, se sabe que la gira no contará con la participación de Alfonso Herrera, de 39 años de edad, quien en distintas ocasiones ha asegurado que prefiere estar frente a cámaras antes que subirse a un escenario.